قوى الأمن تعمم صورة موقوف أقدم على السرقة بطريقة احتيالية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. ش. (مواليد عام 1986، لبناني)، الذي اعترف في خلال التحقيق معه بإقدامه على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محال لبيع المجوهرات عن طريق إيهام أصحاب المحال بتكليفه بإستلام مصاغ لأشخاص آخرين وُضِعَت في المحال للتصليح، حيث يقوم باستلامها وبيعها.
وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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