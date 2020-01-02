متظاهرون ينصبون خيمة أمام مدخل مرفأ طرابلس

تجمع عدد من ​المتظاهرين​ أمام مدخل ​مرفأ طرابلس​، مرددين هتافات تطالب بـ"وقف ​الفساد​ وتطهير المرفأ من الفاسدين". ونصب المحتجون خيمة امام المدخل في حين ان الحركة داخل حرم المرفأ تسير بشكل طبيعي، والموظفون الاداريون و​العمال​ يمارسون أعمالهم كالمعتاد.

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