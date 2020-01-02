النشرة: قطع وسرقة كابلات الكهرباء من المحول الرئيسي في بلدة القدام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن مجهولين أقدموا مساء امس على قطع وسرقة كابلات ​الكهرباء​ من المحول الرئيسي في ​بلدة القدام​ ما ادى الى انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن البلدة ومحطيها، مشيرا الى أن

​القوى الامنية​ تعمل على معاينة مكان الحادث وفتح التحقيق.

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