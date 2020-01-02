حسن يعقوب: ولادة الحكومة سيتزامن مع دفن التسوية الرئاسية

اعتبر رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "العقبة الكبرى امام تاليف ​الحكومة​ هي اعادة فتح ملفات ​الابراء المستحيل​ لان ولادة الحكومة سيتزامن مع دفن ​التسوية الرئاسية​"، مؤكدا أن "العمل الجاد والمحاسبة امام الحكومة العتيدة اقوى من الميثاقية و​قطع الطرقات​"، داعيا الى "توزير ​كارلوس غصن​ للمساهمة في النهوض والاستفادة من خبرته".

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