شامل روكز: أجمل ما نراه هو تولي الشعب رقابة ومحاسبة المسؤولين

لفت النائب ​شامل روكز​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "أجمل ما نراه اليوم هو تولّي الشعب رقابة ومحاسبة المسوؤلين، رفضهم ما ينتج عن النهج المتبع سابقا، وقبولهم ما يصب في مصلحة ​مكافحة الفساد​. ٢/١"، مشيرا الى أن "وجودهم اليوم أمام ​مرفأ بيروت​ دلالة على ارادتهم باسترجاع مرفق عام يتم فيه هدر اموال الشعب وخزينة الدولة"، مذكرا في هذا السياق باقتراح قانون سبق وتقدمنا به حول تحويل مرفأ بيروت الى مؤسسة عامة يخضع لرقابة هيئات الرقابة في ​الدولة اللبنانية​ ٢/٢.

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