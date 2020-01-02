نظّم عدد من ​المحتجين​ وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ​ساحة الشهداء​، وذلك احتجاجا على طلب قوى الأمن بتعديل شكل الخيمة. وبحسب ​القوى الأمنية​ فإن الخيمة كبيرة مقارنة مع سائر الخيم، وقد دعت المسؤولين عنها لفصلها الى خيمتين أو تغيير نوع الشادر الذي يغطيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر وقفة اعتراضية داخل إحدى الخيم في ساحة الشهداء اعتراضا على طلب قوى الامن تعديل شكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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