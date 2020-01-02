رفعت بدوي: حسان دياب يمثلني والحريري اتخذ قرار خاطئا باستقالته

أشار مستشار رئيس الحكومة السابق ​سليم الحص​ ​رفعت البدوي​ في حديث تلفزيوني الى أننا "وقعناب الانهيار، وفرملته تتم عبر تشكيل الحكومة وتبدأ بعملها المتواصل عبر عقد أكثر من جلسة"، مشددا على أنه "على مستوى المالية هناك انهيار وعلى مستوى ​المصارف​ هناك تصرفات غير لائقة"، داعيا الى "عدم ازلال الناس وهذا دليل عجز".

وشدد على "ضرورة التوقف عند حدود تشكيل حكومة اختصاصيين لأن الجميع في النهاية سيتعاطون بالسياسية"، مضيفا: "اذا اردنا البحث عن اختصاصيين فإن الامر سيطول"، لافتا الى أنه "يجب اعلان الحكومة من الان وحتى نهاية الاسبوع والذهاب الى ورشة عمل".

ورأى أن "رئيس الحكومة المكلف مدرك تماما للعواصف التي يمكن أن تأتي وهو قادر أن يستوعب"، نعربا عن اعتقاده أن "دياب سيترك بصمة وسر قوته أنه لا يطمع أن يكون زعيما سياسيا وليس منتميا الى أي حزب سياسي هو رجل يتبع العمل بصمت".

ولفت الى أن "دياب يمثلني ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ اتخذ قرارا خاطئا باستقالته"، مشيرا الى أن "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون تعرض للملامة لأنه تأخر في الدعوة الى الاستشارات ولكن الوضع كان حساساً ولا يزال"، مشيرا الى أنه "قبل الاستشارات توجه وزير المالي ​علي حسن خليل​ والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" ​حسين الخليل​ الى الحريري وعرضوا عليه إسم دياب واسم ​خالد قباني​ والحريري من أشار الى اسم ​حسان دياب​ لتولي ​رئاسة الحكومة​".

وأضاف: "​قطع الطرقات​ أمر غير قانوني وهذا الاسلوب لم يعد نافعا مع أحد وهو يودي بالبلد الى ما لا تحمد عقباه".