عبدالله: بين جشع التجار الكبار وضعف أجهزة الرقابة الناس هي الضحية

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ ان "زيادة الأسعار على كافة السلع والغذائية منها، يفوق احيانا بكثير معدل فرق ​سعر الدولار​ بالنسبة إلى ​الليرة​"، وقال: "بين جشع بعض التجار الكبار، وضعف أجهزة الرقابة و​حماية المستهلك​، تصبح الناس هي الضحية". وطالب "كافة الأجهزة الرسمية المعنية العمل بحماية المواطنين".

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