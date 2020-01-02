أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية غين شوانغ أن "التصرفات التي تعيق الحوار وتؤدي إلى توتر الوضع في شبه الجزيرة الكورية غير مقبولة".
ولفت شوانغ في تصريح الى أن "التصرفات التي تؤدي إلى توتر الوضع ولا تساعد في تعزيز الحوار غير مقبولة"، معرباً عن أمله في أن "تلتزم الأطراف المعنية، وخاصة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بالحوار والمشاورات، وبذل جهود حقيقية لتعزيز التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تصف التصرفات التي تعيق الحوار بشبه الجزيرة الكورية بغير المقبولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.