الصين تصف التصرفات التي تعيق الحوار بشبه الجزيرة الكورية بغير المقبولة

أعلن المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ غين شوانغ أن "التصرفات التي تعيق الحوار وتؤدي إلى توتر الوضع في شبه ​الجزيرة​ الكورية غير مقبولة".

ولفت شوانغ في تصريح الى أن "التصرفات التي تؤدي إلى توتر الوضع ولا تساعد في تعزيز الحوار غير مقبولة"، معرباً عن أمله في أن "تلتزم الأطراف المعنية، وخاصة ​الولايات المتحدة​ و​كوريا الشمالية​، بالحوار والمشاورات، وبذل جهود حقيقية لتعزيز التسوية السياسية لمشكلة شبه الجزيرة الكورية".