لفت الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان الى أن "ما بين 200 ألف و250 ألف شخص يفرون حاليا من إدلب السورية باتجاه الحدود التركية، مشيرا الى أن "تركيا ايضا لقنت بعض الدول العربية وليس الغرب فقط، درسًا في الكرم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: ما بين 200 ألف و250 ألف شخص يفرون حاليا من إدلب باتجاه تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.