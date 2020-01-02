أردوغان: نحو 250 ألف شخص يفرون من إدلب السورية باتجاه تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب سوريا باتجاه تركيا". مضيفا :"أن أنقرة تحاول منعهم من عبور حدودها لكن هذا ليس بالأمر السهل".
وتستضيف تركيا حوالي 3,7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من اللاجئين في العالم. وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت القوات الروسية والسورية قصفها لأهداف في المنطقة الشهر الماضي.
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