أردوغان: نحو 250 ألف شخص يفرون من إدلب السورية باتجاه تركيا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "ما يصل إلى 250 ألف شخص يفرون حاليا من منطقة إدلب في شمال غرب ​سوريا​ باتجاه ​تركيا​". مضيفا :"أن ​أنقرة​ تحاول منعهم من عبور حدودها لكن هذا ليس بالأمر السهل".

وتستضيف تركيا حوالي 3,7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد من ​اللاجئين​ في ​العالم​. وتخشى نزوح موجة جديدة من إدلب حيث يعيش ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري في آخر منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، بعد أن كثفت ​القوات الروسية​ والسورية قصفها لأهداف في المنطقة الشهر الماضي.