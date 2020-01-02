لجنة النموذج التنموي تلتقي ممثلي حزب العدالة والتنمية والعثماني يتخلف

شرعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الخميس بالرباط، في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية.

ومثل حزب العدالة والتنمية في الاجتماع، كل سليمان العمراني ومحمد الطويل ومحمد الناجي وادريس الصقلي، بينما لم يحضره الأمين العام للحزب كما كان متوقعا.

وستتواصل عملية الاستماع لممثلي الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

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وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.

وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.