مجهولون يعتدون على عون السلطة بغابة “الأسطال” بالعرائش

تعرض عون سلطة برتبة “الشيخ”، إلى اعتداء بغابة الأسطال، ضواحي مدينة العرائش، ليلة أمس الأربعاء، من طرف 3 أشخاص.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عون السلطة أصيب بجروح متفاوتة الخطورة في أماكن مختلفة من جسده، أدت إلى نقله إلى مستعجلات المستشفى الإقيلمي “لالة مريم”،

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه من المرتقب أن يجري المعني بالأمر عملية جراحية اليوم الخميس، لاسيما بعد تعرضه لكسر على مستوى قدمه.

يشار إلى أن المشتبه فيهم، فروا بعد الحادث، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الموضوع.