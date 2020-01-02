أمكراز: هنيئا لعمر الراضي وإطلاق سراحه لا يمكن إلا أن يساعد على تكريس النفس الإيجابي

بعد اتخاذ القضاء لقرار متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة سراح، عقب قضائه لخمسة أيام من الاعتقال، علق أحد أعضاء حكومة سعد الدين العثماني على القرار.

وقال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، إن هذا القرار “لا يمكنه إلا أن يساعد على تكريس النفس الإيجابي الذي تحتاجه بلادنا من أجل تعزيز الثقة في مشروعنا الوطني”.

وهنأ أمكراز الراضي بإطلاق سراحه، موجها الشكر لمؤسسة القضاء ولكل من كان له إسهام في ذلك.

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وكان عمر الراضي قد غادر سجن عكاشة أول أمس الثلاثاء، بعدما استجاب القضاء لطلب دفاعه المتمثل متابعته في حالة سراح.

وتعرض عمر الراضي للاعتقال يوم الخميس الماضي، عقب اتخاذ قرار متابعته على خلفية تدوينة على تويتر، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وفجرت متابعة عمر غضب الحقوقيين والسياسيين، وأطلقت عريضة دولية وقع عليها مفكرون وصحافيون من مختلف دول العالم، للمطالبة بانفراج في الحريات في المغرب، وإطلاق سراح كافة الصحافيين ومعتقلي الرأي.