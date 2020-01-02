آمنة ماء العينين: 2019 كانت سنة الاسئلة القلقة والبحث الجماعي عن أفق جديد

كان العنوان الاساسي لسنة 2019 هو الاسئلة القلقة والبحث الجماعي عن أفق جديد، سنة ساد فيها الانطباع بخطورة الفراغ المؤسساتي الذي بدأ يترسخ، حيث تنامى الشعور بكون المؤسسات التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب تحولات كبيرة يعيشها المجتمع المغربي مع جيل باقبال اكبر على الحياة ورغبة أوسع في الرفاهية وضغط أشد على المطالب الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والحريات الاساسية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والانتقاد وتصريف الشعور بعدم الرضى، لذلك طبعت السنة بتعبيرات احتجاجية تعتبر جديدة في أشكالها مثل “الالتراس” في ملاعب الكرة وأغاني الراب والتدوين والسخرية السوداء.

في المقابل كان التصرف الرسمي منقسما بين توجه يؤمن بضرورة استيعاب هذه التحولات الجديدة التي اصبحت تعمق الهوة اكثر بين جيل شاب بمنطق جديد وبين نخب مسؤولة اقرب الى الشيخوخة وهو امر يزيد من صعوبة الفهم مهما كانت النية الحسنة لذلك يمكن فهم موجة صعود المسؤولين الشباب من رؤساء ووزراء في العديد من الدول المتقدمة،هذا التوجه يؤمن ان المؤسسات يجب أن تطور آلياتها لمواكبة هذه التحولات بدل محاولة قمعها ووقفها لأن الامر متعذر، وبين توجه يؤمن أن الوسيلة الوحيدة هي الضرب بيد من حديد مخافة استفحال الأمر وانفلاته مما قد يؤدي الى فوضى يصعب التكهن بمآلاتها في واقع قابل للاشتعال بسبب ازمات الشغل والتعليم والصحة والسكن وضغط القروض البنكية و….

سنة 2019 اكدت أن المغاربة يرغبون اكثر من أي وقت مضى في مجتمع عادل توزع فيه الثروة بانصاف ويتراجع فيه الريع والفساد وتسوده الحرية والكرامة والديمقراطية، وهو أمر يحملنا المسؤولية كسياسيين ومسؤولين لاطلاق مبادرات جديدة تخلف افقا جديدا يكسر طوق الرتابة ويتسم بالابداع، غير ان رديف المبادرة والابداع هو الحرية التي لابد من الايمان بها وتكريسها