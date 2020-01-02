شفاعمرو: دهسه وهرب دون مساعدته وأحرق السيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (26 عاما) من سكان مدينة شفاعمرو، نسبت إليه "التسبب بإصابة والهرب من المكان دون تقديم المساعدة، التهور والإهمال، تصرفات تسببت بإصابات لجسم وإلحاق أضرار بممتلكات، القيادة بدون رخصة، عدم التجاوب خلال التحقيقات".

ويستدل من لائحة الاتهام أنّه "في يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 الساعة 10:25 قاد المتهم بدون حيازته رخصة سياقة في شارع الشيخ أمين طريف في شفاعمرو، من الجنوب للشمال، وفي ذلك الوقت، كان الضحية المصاب (49 عاما) يسير على الرصيف في اتجاه سير المتهم، وظهره باتجاه وصول المتهم. قاد المتهم السيارة بسرعة فائقة عكس اتجاه سير المركبات، ودمجها في حركة المركبات باتجاه الشمال مع عرقلة حركة سير المركبات على الطريق وبعد انضمامها إلى حركة السير، وتابع المتهم القيادة بسرعة فائقة ليست مناسبة لقوانين السير في ذلك الشارع".

وجاء في لائحة الاتهام أنّه "بعد وقوع الحادث، قاد المتهم بسرعة فائقة من المكان، دون أن يتوقف بالسيارة ودون أن يطلب المساعدة للمصاب، وواصل القيادة بسرعة إلى منطقة معزولة بعيدة في شفاعمرو، وهناك أقدم على إشعال النار بالسيارة، وذلك بهدف عرقلة سير التحقيقات القضائية".