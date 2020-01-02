حصاد 2019: مكاسب شبه جماعية للبورصات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت تداولات معظم البورصات العربية تحقيق مكاسب خلال عام 2019، رغم التّوتّرات العالميّة وتصاعد الحرب التّجاريّة المستمرّ بين الصّين والولايات المتّحدة، الّذين انعكسا بشكل سلبي على معنويّات المستثمرين.

وجاءت بورصة الكويت في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 23.7 في المئة ليغلق عند 6282 نقطة، بعد أن زاد المؤشر الأول بنسبة تعادل 32.4 في المئة إلى 6975 نقطة، وصعد المؤشر الرئيسي بنحو 3.6 في المئة ليقفل عند 4910 نقطة.

كذلك فقد صعدت بورصة البحرين بنسبة 20.4 في المئة لتغلق عند 1610 نقطة؛ وذلك بدعم مكاسب أسهم البنوك التجارية مع صعودها 42.5 في المئة والخدمات بنسبة 18.3 في المئة والاستثمار بنحو 5 في المئة.

وفي الإمارات، زادت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 9.3 في المئة لتغلق عند 2764 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 8.5 مليارات دولار مع صعود أسهم قيادية مثل "دبي الإسلامي" بنسبة 10 بالمئة مدعومًا باستحواذ البنك على "نور بنك". فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 3.3 في المئة لتغلق عند 5075 نقطة، وربح رأسمالها السوقي نحو 7.5 مليارات دولار مع صعود قطاع العقار بنسبة 29.8 في المئة والبنوك 5.4 في المئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 7.2 في المئة ليغلق عند 7826 نقطة، مدعومة بشكل رئيس بتحسن معنويات المستثمرين بعد الطرح الأخير لسهم "أرامكو" في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتعزز أداء السوق السعودية مع ارتفاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 34 في المئة، والمرافق العامة بنسبة 30.5 في المئة، والنقل بنحو 26.4 في المئة، فيما زاد قطاع البنوك 12.4 في المئة والبتروكيماويات 12.2 في المئة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 7.1 في المئة إلى 13961 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 23 في المئة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي أكس 100" بنسبة 19 في المئة.

كذلك فقد أغلقت بورصة قطر على مكاسب محدودة مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.23 في المئة إلى 10425 نقطة مع ارتفاع قطاع البضائع بنسبة 28 في المئة والنقل بنحو 24 في المئة والبنوك بنسبة 10.2 في المئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مسقط بنسبة 7.92 في المئة لتغلق عد 3981 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 17.2 في المئة والصناعة بنسبة 15.7 في المئة والقطاع المالي بنحو 7 في المئة؛ كما استمرت بورصة الأردن في هبوطها للعام الثالث على التوالي مع انخفاضها في 2019 بنسبة 5 في المئة، لتغلق عند 1813 نقطة مع هبوط معظم الأسهم الكبرى والقيادية.

فيما يلي أداء البورصات العربية خلال 2019، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 23.7 في المئة إلى 6975 نقطة.

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البحرين: بنسبة 20.4 في المئة إلى 1610 نقطة.

دبي: بنسبة 9.3 في المئة إلى 2764 نقطة.

السعودية: بنسبة 7.2 في المئة إلى 8389 نقطة.

مصر: بنسبة 7.1 في المئة إلى 13961 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 3.29 في المئة إلى 5075 نقطة.

قطر: بنسبة 1.23 في المئة إلى 10425 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مسقط: بنسبة 7.92 في المئة إلى 3981 نقطة.

الأردن: بنسبة 5 في المئة إلى 1815 نقطة.