إدلشتاين سيرجئ التصويت على حصانة نتنياهو لولاية الكنيست المقبلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال قياديون في حزب الليكود إن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، اتخذ قرارا بشأن طلب الحصانة الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس، عن هؤلاء القياديين قولهم إن إدلشتاين يعتزم استخدام حق "الفيتو" كي يمنع تصويتا في الكنيست حول منح الحصانة لنتنياهو.

ويشار إلى أن حق إدلشتاين باستخدام "الفيتو" بشأن مناقشة الحصانة لنتنياهو والتصويت عليها، مُنح له بقرار اتخذته اللجنة المنظمة في الكنيست، وبموافقة كتلة "كاحول لافان"، حيث تقرر أن التصويت على هذا الموضوع سيجري بموافقة رئيس الكنيست بعد أن يستشير المستشار القضائي للكنيست.

ولفتت "كان" إلى أن نتنياهو والليكود يفضلون ألا يجري التصويت على الحصانة خلال ولاية الكنيست الحالية، لأنه لا توجد أغلبية تؤيد منح الحصانة لنتنياهو، ويفضلون أن ينتقل القرار بهذا الخصوص إلى الولاية المقبلة للكنيست، أي تلك التي ستبدأ في أعقاب الانتخابات الثالثة للكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل. ويأمل الليكود ونتنياهو أن تكون كتلة أحزاب اليمين والحريديين مؤلفة من 61 عضو كنيست، وهو ما لم يحققونه في جولتي الانتخابات السابقتين.

وأضاف القياديون في الليكود أنه لهذا السبب يعتزم إدلشتاين منع التصويت على الحصانة خلال ولاية الكنيست الحالية. وبإمكان إدلشتاين منع التصويت من خلال منع تشكيل لجنة الكنيست، التي بإمكانها هي فقط مناقشة موضوع الحصانة، أو السماح بتشكيل لجنة كهذه ولكن منعها أن تجري مداولات حول الحصانة.

ونقلت الإذاعة عن مكتب إدلشتاين أن "السلوك البلطجي لن ينجح. والكنيست ليس سوقا ولن يشكل رافعة لحملة كاحول لافان الانتخابية أو لأي حزب آخر. وترأس كاحول لافان اللجنة المنظمة منذ شهرين، ولم تفعل شيئا من أجل تشكيل لجان كنيست دائمة، وحتى عندما لم نكن في فترة إجازة الانتخابات". وأضاف أن إدلشتاين سيلتقي مع المستشار القضائي للكنيست، في بداية الأسبوع المقبل، وبعدها سيبلور موقفه من الموضوع.