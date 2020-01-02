اليمن.. البيل يأمل أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض

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البيل يأمل أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض
الخميس 2 يناير 2020
أكد المحلل السياسي، عبدالرحمن البيل، على "النجاحات التي حققتها السعودية المتمثلة باتفاقية الرياض".
ونقلت صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الخميس عن رئيس تحرير صحيفة «المشهد» اليمني عبدالرحمن البيل قوله : «ننظر إلى العام الجديد بتفاؤل كبير رغم خيبات الأمل المخيمة علينا من العام السابق الذي شهد إجهاض آمالنا بتحرير الحديدة كنقطة انطلاق لتحرير كل الأراضي اليمنية».
ولفت البيل إلى النجاحات التي حققتها السعودية المتمثلة باتفاقية الرياض، معربا عن أمله أن يشهد العام الجديد استكمال تنفيذ كامل بنودها وعودة اللحمة اليمنية وإنهاء كل أشكال التفرقة والتفرغ للإرهاب الحوثي الإيراني الذي يمثل أكبر تحد أمام الشعب اليمني، خصوصاً أن المليشيا تفتتح عام 2020 بإجراءات اقتصادية هدفها تكريس تجويع اليمنيين وزيادة نسبة الفقر والقضاء على ما تبقى من البنية التحتية.
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