اعتقالات في تركيا على خلفية هروب كارلوس غصن عبر مطار إسطنبول

الخميس 2 يناير 2020

أعلنت وزارة الداخلية التركية قبل قليل اليوم الخميس أنها بدأت بالتحقيقات في ملابــسات مرور كارلوس غصن رئيس نيسان السابق عبر مطار إسطنبول.



وأضافت الوزارة في بيان عاجل نقله موقع تركيا بالعربي أنها قامت باعتقال عدة أشخاص على صلة بالأمر.

يشار إلى أن السيناريوهات المتداولة لفرار رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، كارلوس غصن، قبل أيام، إلى بيروت؛ تعددت منها ما تم تداوله حول تهريبه بصندوق موسيقى، أو طائرة خاصة أو عبر صفقة مع أمـ.ـنيين، فيما كشفت صحيفتا “حرييت” التركية و”وول ستريت” الأميركية، في آخر السيناريوهات المتداولة، تفاصيل ليلة فرار رجل الأعمال، التي يتورط فيها على ما يبدو، عدّة رجال أعمال.

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وذكرت صحيفة حرييت، الأربعاء، أن رجل الأعمال الفرنسي ــ اللبناني كارلوس غصن، وصل إلى لبنان عبر تركيا بطائرة خاصة، وفق مصدر ملاحي، وذلك ليلة 29-30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المصدر المختص بالملاحة الجوية أوغور جبجي، تأكيده أنه خلال الأيام العشرين الأخيرة لا توجد أي رحلة مدنية خاصة سجلت للخروج من مطاري صبيحة وأتاتورك الدوليين من إسطنبول مباشرة باتجاه لبنان، ولكن ليلة حادثة الفرار تم تسجيل انطلاق رحلة مدنية خاصة مباشرة إلى بيروت من مطار أتاتورك الدولي.

وتساءلت الصحيفة خلال رحلة بحثها عن الأسباب التي جعلت الطائرة تهبط في إسطنبول التي تبعد مسافة ساعة واحدة عن بيروت، وعن الإجراءات المتبعة عند هبوط أي طائرة في تركيا، والاسم المستخدم في الرحلة من قبل غصن، بخاصة أن الصحيفة اتصلت بوزير الداخلية سليمان صويلو الذي أكد “عدم وجود قيود تحمل اسم غصن بعد التحقق من كافة الرحلات المسجلة”