- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. العثور على جثة جندي من أمن دوعن في مديرية القطن بحضرموت والان مع التفاصيل
الخميس 2 يناير 2020
عثرت قوة أمنية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، على جثة جندي عليها آثار طلقات نارية في مديرية القطن جنوب محافظة حضرموت (شرق اليمن).
وقالت مصادر إن أجهزة الأمن في مديرية القطن تلقت بلاغاً عن وجود جثة جندي في أحد مزارع ساحة آل علي الحاج في المديرية.
وبين المصدر أنه عقب تلقي البلاغ تحركت قوة أمنية إلى مكان تواجد جثة الجندي، حيث شوهد إصابته بعدة طلقات أدت الى وفاته.
وأكدت المصادر أن القتيل يعمل جندي لدى أمن دوعن؛ وقد تم نقل جثته الى مستشفى القطن العام؛ فيما قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات الحادثة.
يشار إلى أن مديرية القطن تسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث القتل.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. العثور على جثة جندي من أمن دوعن في مديرية القطن بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.