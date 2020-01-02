مغردون سعوديون يرفضون تعيين "هشام ملائكة" بسبب إساءته للمملكة 

الخميس 2 يناير 2020

بعد تعيين المهندس هشام ملائكة رئيسًا تنفيذيًا لمشروع جدة تاون الذي يهدف لتطوير الواجهة البحرية، رفض المغردون السعوديون تعيينه بعد استرجاع تغريدات قديمة له فيها إساءة للمملكة والحكومة.



وذكر الناشطون أن هشام ملائكة حذف التغريدات.

وبحسب "أخبار السعودية"، فإنه برغم قيامه بحذف التغريدات أكدت المصادر، صدور قرار خلال الساعات القادمة يقضي بإلغاء تعيين المهندس هشام ملائكة كرئيساً تنفيذياً لمشروع جدة داون تاون بعد تداول المغردين تغريدات سابقة للمذكور فيها إساءة للمملكة والحكومة والشعب السعودي.

واعتبر المراقبون أن "توجيه حديثه للشعب وتقديم تبريرات وليس اعتذار وتجاهل القيادة والملوك السابقين الذين حكموا البلاد والذين فضلهم عليه وعلى من خلفه.

وتابعوا" هو طعن فيهم وفي حكمهم وكانهم ليسوا اشقاء للملك ولا أعمام لولي العهد،

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وحذر الناشطون من أمثال هولاء لأنها الفئة الاخطر على المملكة وأمنها واستقرارها من اي خطر ثاني.

وقال سلمان البديني، "الرئيس التنفيذي لمشروع جدة داون تاون (هشام ملائكة) يقول ان السبب وراء تغريداته التي تسخر من المملكة وشعبها وولاة امرها هو انه كان يمر بظروف صعبة".

وأضاف "يعني ان الولاء حسب الظروف ام حسب التطور !".

واختتم "اعتقد بل اجزم ان هذا العذر يجعلنا نعرف عقلية المدير التنفيذي ومن زكّاه عند ولاة الأمر".