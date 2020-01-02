قصة هاشتاج "يارا باشراحيل" المسئولة في مشروع القدية

الخميس 2 يناير 2020

أعاد مدونون نشر تغريدات قديمة فيها اساءة للوطن وقياداته من حساب “يارا باشراحيل”.



ويارا باشراحيل هي إحدى المسؤولين في مشروع القدية وقد قامت بعدها بحذف حسابها.

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وأثارت التغريدات استياء كبيرا في أوساط السعوديين، في حين طالب مغردون بعزلها عن منصبها ومحاسبتها.

وسخر مغردون من تقليده منصبا بينما تغريداتها تسيء للبلد، وكتب مغرد يدعى "طلال اللقماني": اذا كنت صاحب شهادة مرموقة أو مضروبة وتتهكم بالبلد والوطن وولاة الامر فأنت مرشح لتمسك منصباً مهماً في الدولة.

وأوضح البعض أن يارا باشراحيل هي مسؤولة كبيرة في مشروع القدية، قام المغردون بنشر تغريدات قديمة لها مسيئة للوطن والقيادة، ثم حذفت يارا حسابها، والمغردون يطالبون بمحاسبتها وعزلها