تصاعد ظاهرة اختفاء الأطفال واليافعين بإب

الخميس 2 يناير 2020

تصاعدت ظاهرة اختفاء الأطفال في محافظة إب، وسط اليمن، في الوقت الذي تزج بهم المليشيا في جبهات القتال.



وأفادت مصادر محلية، بإختفاء فتى يافع بمدينة إب، في ظل زيادة ظاهرة اختفاء وفقدان طلاب وصغار السن بمحافظة إب خلال الآونة الأخيرة.

ويظهر الكثير منهم جثث هامدة بعد أن زجت بهم المليشيا في محارق الموت الحوثية.

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وكان الشاب خالد أحمد علي سعيد الطويل، والذي يعاني من حالة نفسية ويخضع للعلاج في البيت ، اختفى بعد أن خرج من منزلهم بالدائري الغربي لمدينة إب ، ولم يعُد حتى الآن.

يشار إلى أنه لليوم العاشر على التوالي تواصل مليشيا الحوثي اختطاف الناشط الإعلامي هشام سنان بسجونها في مقر الأمن السياسي.