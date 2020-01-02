شكرا لقرائتكم خبر عن جواز سفر في خزينة مغلقة.. كيف هرب كارلوس غصن من اليابان؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الهيئة أن ممثلي ادعاء داهموا مقر سكن غصن في طوكيو أمس الخميس.
وأصبح غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، المطارد الأكثر صيتا في اليابان بعدما قال يوم الثلاثاء إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي "الفاسد".
كانت رويترز قالت إن شركة أمنية خاصة رتبت لخروج غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا ولبنان والبرازيل من طوكيو خلسة قبل أيام تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر.
وألقي القبض على غصن في طوكيو أول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2018 ويواجه أربعة اتهامات يدفع ببراءته منها جميعا ومن بينها إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لوكالات سيارات في الشرق الأوسط. وحظي بدعم شديد في لبنان بعد اعتقاله.
ولم تعلق السلطات اليابانية رسميا على اختفاء غصن. والحكومة في عطلة هذا الأسبوع بمناسبة حلول العام الجديد.
وقال مسؤولون في لبنان إن غصن دخل البلاد بشكل قانوني بجواز سفر فرنسي. لكن أحد محامي غصن اليابانيين قال إن فريق الدفاع لا يزال بحوزته كل جوازات سفر غصن الثلاثة، بموجب شروط الإفراج عنه بكفالة.
لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلت عن مصادر لم تحددها قولها إن جواز سفر فرنسيا احتياطيا صدر لغصن وإنه احتفظ به خلال الشهور التي سبقت خروجه من البلاد.
ونسبت الهيئة إلى المصادر قولها إن غصن كان "مضطرا" للاحتفاظ بجواز السفر معه منذ مايو لكنها لم تذكر السبب. والأجانب في اليابان ملزمون بحمل بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة أو جوازات السفر معهم في كل الأوقات.
وذكرت الهيئة أن محامي غصن طلبوا تغيير شروط إخلاء سبيله حتى يتسنى له الاحتفاظ بجواز سفر في خزنة مغلقة.
وأضافت أن مفتاح هذه الخزنة كان بحوزة محامي غصن.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من جونيتشيرو هيروناكا محامي غصن ولا السفارة الفرنسية في طوكيو ولا مكتب الادعاء العام في منطقة طوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر جواز سفر في خزينة مغلقة.. كيف هرب كارلوس غصن من اليابان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.