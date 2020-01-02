مع بداية العام الجديد تعلّم كيف تنظّم راتبك الشهري

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احتياجات الإنسان تتنوع بين ضرورية وكمالية، وتتدرج هذه الاحتياجات في هذه الحياة في هرم يبدأ بالحاجات الأساسية اللازمة لبقائه، ثم تتدرج في سلم يعكس مدى أهمية الحاجات. وبحسب رنا العدوي خبيرة أسواق المال فقاعدة هذا الهرم تتمثل في حاجات الهواء والماء والغذاء والكساء والمأوى، تليه درجة إشباع رغبات الزواج وتكوين الأسرة والعيش في مجتمع، ثم درجتي تقدير الذات والوضع الاجتماعي.
الضروريات
وتضم كل النفقات الضرورية التي لا تستقيم الحياة بدونها، كالمأكل والمشرب والملبس.
التحسينات
وتشمل الأمور التي تجعل الحياة أكثر ميسرة، وتخفف من المشاق، ولا يجب الإنفاق على التحسينات إلا بعد استيفاء الضروريات.
الكماليات
وتتمثل في بنود النفقات التي تجعل حياة الإنسان أكثر رفاهية ورغدة، ولا تختل الحياة بفقدها.
بناء ثقافة الادخار
فغياب تلك الثقافة يحول استهلاك الفرد لاستهلاك سلبي يصرف دون تخطيط وتكون النتيجة تراكم الديون والاقتراض من الأصدقاء لاستكمال نفقات الشهر، ولتحقيق تلك الثقافة لابد من التعريف بثقافة الترشيد وأوجه الإنفاق أولاً، وبعدها يبدأ شعور الفرد بحاجة الادخار والمسؤولية تجاه المستقبل، فالادخار ليس تكديساً عبثياً لنقودك، ولكنه برنامج محدد لاقتطاع جزء من دخلك الشهري؛ من أجل مستقبلك ورجاء حياتك أنت وأسرتك.
تغير أنماطك الاستهلاكية
عند تحسين الوعي المالي لديك ستكون قادراً بسهولة شديدة على تحسين أنماط استهلاكك، فالكماليات أمور ليست أساسية في حياتك، وتتسبب في إنفاق الكثير من المال من دون داعٍ لذلك، ولذلك عليك التقليل منها قدر المستطاع والتركيز على الضروريات بدلاً من الترف اللحظي الموقت، والذي لا يضمن لك رخاء في حياتك.
خطوات توفير الراتب الفعلية
قم بتوزيع راتبك على عناصر الإنفاق الرئيسية مثل سداد الأقساط، أو سداد القروض، ثم تحديد المبلغ المراد ادخاره، ثم ترتيب المصروفات حسب الأولية، قم بإعداد قائمة بالفواتير وخدمات المنزل والاشتراكات الشهرية والمواصلات وقائمة الطعام، ووضع قائمة بالأمور الطارئة غير المتوقعة، وقائمة بمصروفات الترفيه الإضافية.
كيفية تقسم الراتب الشهري
50 في المائة لنفقات المعيشة الرئيسية المأكل والفواتير والإيجار.
30 في المائة للنفقات الترفيهية.
20 في المائة للمدخرات والخطط المستقبلية والاستثمار وحالات الطوارئ.
جدول توفير راتبك
أقل من عام
يمكن أن تكون مدخراتك على المدى القصير لقضاء عطلة أو شراء هدايا العيد أو دفع ضرائبك.
أقل من عقد
يمكنك استخدام هذه الأموال لتحل محل الأدوات الكهربائية، أو إصلاح سيارتك، أو لتغطية خصم التأمين الرئيسي، أو لدفع مستحقات مالية عليك أو لتجديد منزلك.
والتقاعد هو الهدف الرئيس للمدخرات طويلة الأجل، ولكن دعنا نعود إلى السؤال الأصلي: كم يجب أن توفر؟ دعنا نقسم هذا الهدف: يجب أن تفكر في توفير نحو 10 – 15 ٪ من دخلك للتقاعد.
- حالات الطوارئ: يجب عليك إنشاء "صندوق للطوارئ" يمكنه تغطية 3-9 أشهر من نفقات المعيشة الخاصة بك.
كيف يمكنك حفظ هذا المبلغ الكبير؟ أولاً، احسب تكلفة المعيشة الشهرية. وافترض أنك إذا فقدت وظيفتك، فسوف تضحي بأمور الرفاهية، وقسّم هذا الرقم إلى النصف. ويمكنك حفظ هذا المبلغ. إذا كان الأمر كذلك، فستقوم بإنشاء صندوق طوارئ مدته ستة أشهر خلال العام الواحد مهمته تأمين احتياجاتك وقت حدوث الطوارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مع بداية العام الجديد تعلّم كيف تنظّم راتبك الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.