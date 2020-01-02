تعرف إلى أبرد مدينة في العالم!

عادة ما تشهد هذه المدينة أرقاماً قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم. ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال كانون الأول 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

في ظل هذه الأحوال الجوية الباردة تُستَنزف بطاريات الهواتف الذكية، ويضع السكان مزيداً من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها. وتصبح الحياة صعبة خلال هذه الحالة الجوية.