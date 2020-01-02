تعرف إلى أبرد مدينة في العالم!

من المعروف أنّ الشتاء غالباً ما يكون قارساً وشديداً في معظم دول العالم، لكن في مدينة واحدة تحديداً يكون الشتاء فيها الأشدّ. إنها مدينة ياكوتسك Yakutsk، التي تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيراً عن الدائرة القطبية الشمالية. سجّلت أخيرا درجة حرارة شديدة البرودة وصلت إلى 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما ذكرته تقارير محلية.
في ظل هذه الأحوال الجوية الباردة تُستَنزف بطاريات الهواتف الذكية، ويضع السكان مزيداً من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها. وتصبح الحياة صعبة خلال هذه الحالة الجوية.
فقد أصدرت السلطات المحلية أمراً بإلغاء الفصول الدراسية للتلامذة الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إنّ الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.
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