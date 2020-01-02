اخبار العالم

تعرف إلى أبرد مدينة في العالم!

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

من المعروف أنّ الشتاء غالباً ما يكون قارساً وشديداً في معظم دول العالم، لكن في مدينة واحدة تحديداً يكون الشتاء فيها الأشدّ. إنها مدينة ياكوتسك Yakutsk، التي تقع في أقصى شرق روسيا، ضمن منطقة سيبيريا، ولا تبتعد كثيراً عن الدائرة القطبية الشمالية. سجّلت أخيرا درجة حرارة شديدة البرودة وصلت إلى 47 درجة تحت الصفر، بحسب ما ذكرته تقارير محلية.
عادة ما تشهد هذه المدينة أرقاماً قياسية في البرد القارس أثناء الشتاء، لذلك أصبحت تعرف بأبرد مدينة في العالم. ويبلغ متوسط درجة الحرارة في المدنية خلال كانون الأول 40 درجة تحت الصفر، وانحدر الرقم إلى نحو 60 تحت الصفر في عام 1911.

في ظل هذه الأحوال الجوية الباردة تُستَنزف بطاريات الهواتف الذكية، ويضع السكان مزيداً من الدعائم أسفل منازلهم أثناء بنائها. وتصبح الحياة صعبة خلال هذه الحالة الجوية.

 

فقد أصدرت السلطات المحلية أمراً بإلغاء الفصول الدراسية للتلامذة الأطفال في الصفوف من الأول إلى الخامس فقط، بينما قالت إنّ الدراسة لن تتوقف في المدارس المتوسطة أو الثانوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف إلى أبرد مدينة في العالم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا