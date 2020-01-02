بتوجيه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. المرور تفتح طرقا مهمة ببغداد 'صور'

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن فتح طرق مهمة وسط بغداد، مبينة ان ذلك جاء بتوجيه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وقال مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، باشرنا بفتح الطرق المؤدية الى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء من الخارج، بعد زوال الظرف الامني الراهن"، مبينا "اننا قررنا فتح عدد من الشوارع في سنتر بغداد".

واضاف انه "تم افتتاح طريق ساحة النسور بإتجاه شارع المطار وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وطريق نفق الزيتون حيث تم رفع جميع القطوعات من هذه الطرق"، مشيرا الى ان "هذه الخطوة جاءت لتخفيف الزخم المروري بعد عودة الهدوء إلى العاصمة".

يذكر ان عددا من الطرق الرئيسية وسط بغداد تم قطعها امام حركة السير على خليفة الاحداث التي شهدتها العاصمة، من تظاهرات وما رافقتها من تطورات.

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