طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وزارة الكهرباء، بإلغاء الأمر الوزاري المتضمن تكليف "رياض عريبي مكلف" بإدارة الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى، داعياً إلى عدم إسناد أي منصب له مؤخراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. الكعبي يطالب بإلغاء أمر تكليف عريبي بإدارة إحدى شركات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.