3 علامات تدل على ضرورة تغيير الشامبو

من الممكن ان يتم استخدام الشامبو نفسه لمدة طويلة. لكن قد يبدو مع مرور السنوات انه لم يعد مناسباً للشعر وانه من الضروري ان يتم تغييره وهو ما تعلنه هذه الاشارات الثلاثة.
1- افراز الشعر للكثير من الزيت في وقت قصير جداً بعد غسله. وهذا يعني ان الشامبو الذي يتم استخدامه لم يعد مفيداً وأنه من الضروري استبداله بآخر.
2- تراجع حجم الشعر وتحول لونه الى باهت. فهذا يعني أنه بات من الضروي استخدام شامبو جديد. اما اذا ظهرت هذه المشكلة بعد غسل الشعر بمدة قصيرة، فهذا يعني ان فروة الرأس تحتاج الى عناية خاصة بحسب الطقس والموسم.
3- جفاف الشعر وفقدانه الى النعومة والبريق اضافة الى تكسره وصعوبة تسريحه. ولهذه الاسباب يجب البحث عن شامبو بتركيبة لطيفة تعيد الى الشعر نعومته على ان يحتوي على زبدة الشيا وزيت جوز الهند.
2- تراجع حجم الشعر وتحول لونه الى باهت. فهذا يعني أنه بات من الضروي استخدام شامبو جديد. اما اذا ظهرت هذه المشكلة بعد غسل الشعر بمدة قصيرة، فهذا يعني ان فروة الرأس تحتاج الى عناية خاصة بحسب الطقس والموسم.
3- جفاف الشعر وفقدانه الى النعومة والبريق اضافة الى تكسره وصعوبة تسريحه. ولهذه الاسباب يجب البحث عن شامبو بتركيبة لطيفة تعيد الى الشعر نعومته على ان يحتوي على زبدة الشيا وزيت جوز الهند.
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