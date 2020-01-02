اغتيال مسؤول كبير بإقليم بني شنقول غربي إثيوبيا

اغتال مسلحون مجهولون، الخميس، عبد الله سجار، رئيس اللجنة الدائمة للقطاع الاقتصادي بمجلس إقليم بني شنقول غموز غربي البلاد.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن "سجار كان في طريقه لمهمة عمل حكومي من مدينة أسوسا حاضرة الإقليم إلى مدينة نقمت غرب إقليم أوروميا".

وقال ملس بيني، مسؤول شؤون مكتب الاتصالات الحكومية بإقليم بني شنقول، إن "سجار، قتل على أيدي قوى منشقة عن تنظيم جبهة تحرير أورومو، وتعرف بـ(شني) في منطقة نهر دابوس في أراضي إقليم أوروميا وتحديدا بمنطقة بينجوا".

وأوضح المسؤول، في حديث للصحفيين، أن "الهجوم البشع، الذي نفذته القوى المسلحة أدى الى إصابة شخصين (رجل وامرأة) كانا برفقته بالسيارة ويتلقون العلاج بالمستشفى".

Advertisements

ولفت بيني، إلى أن "المجموعة التي نفذت الهجوم الغادر، متمركزة في الغابة وعادة ما تستهدف المسؤولين في كل هجماتها"

وأشار إلى أن "المنطقة شهدت مؤخرًا مقتل ضابط شرطة، رغم بذل الجهد لتعزيز السلام في المنطقتين المتجاورتين، ومن المحزن أن يتكرر الهجوم، بالرغم من جهود حكومتي الإقليمين (أوروميا وبني شنقول) في الحفاظ على السلام".

وشدد بيني، على أن "الحدث لا يمثل شعوب المنطقتين، والإقليمين سيستمران في تعزيز السلام والتنمية المشتركة".

ولفت إلى أن "الإقليمين ما زالا بحاجة إلى التعاون لدحض القوى المناهضة للسلام، وأنه يتعين على الحكومة الفيدرالية إيلاء اهتمام خاص لمعالجة المشكلة، داعيا أهالي الإقليمين وحكومتيهما إلى الاستمرار في عزل هذه القوات المناهضة للسلام".

ويتمتع إقليم بني شنقول بحكم شبه ذاتي، ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا والمكون من 9 أقاليم، وهو إقليم غني بالذهب والثروات المعدنية.