انت الان تتابع زلزال بقوة 5.8 درجة يهز إيران ولا تقارير عن إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ذكر التلفزيون الإيراني أن زلزالا بقوة 5.8 درجة هز شمال شرق البلاد اليوم الخميس ولكن لم ترد بعد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.
وأضاف التلفزيون أن الزلزال ضرب بلدة سنجان على عمق يبلغ ثمانية كيلومترات . وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص قرب الحدود مع أفغانستان.
وقال حُجة علي شايانفار رئيس قسم الطوارئ في المنطقة للتلفزيون الحكومي "لم نتلق أي تقارير عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة لكن منطقة كبيرة تأثرت وتقوم فرق المسح التابعة لنا بتحري الموقف هناك".
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