متهم بالجاسوسية لصالح مصر والسعودية.. مهندس مصري شارك في تأسيس قناة الجزيرة معتقل داخل سجون قطر.. والدوحة تمنع أسرته من المغادرة وترفض الزيارة

متهم بالجاسوسية لصالح مصر والسعودية شارك ف تأسيس قناة الجزيرة.. تقرير يكشف حجم معاناة المهندس على سالم داخل سجون قطر.. والدوحة تمنع أسرته من المغادرة وترفض الزيارة

حبس انفرادي

فى الوقت الذى يحتفل فيه سكان العالم بانقضاء عام 2019 وبداية العقد الثالث من الألفية الثالثة يظل على سالم المهندس المصرى معتقلا فى حبس انفرادى داخل السجون القطرية وتظل زوجته وأبناءه أسرى لقرار منعهم من السفر خارج دولة قطر.

جاء ذلك خلال تقرير سلط الضوء على المعاناة التى يعانى منها المهندس المصرى على سالم داخل سجون أمير قطر تميم بن حمد.

فداحة الظلم

وأضاف التقرير، أن هناك ضرورة لأن يفيق البعض لفداحة الظلم الذى يرتكبه النظام القطرى بحق مواطن مصرى عمل بجد وكفاح لعقود فى دولة كنا نحسبها شقيقة، ودولة كانت تندد دوما بالاختفاء القسرى والحبس الانفرادى وبالاحتجاز بلا تهم، وتطالب بحسن معاملة السجناء وحقهم فى العلاج وضمان تواصلهم مع محاميهم وتفخر بحرية القضاء ونزاهته وبعرض الرأى والرأى الأخر. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

محاولات التعسف والتنكيل كشفتها مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، بأن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.

رفض وجود محامي مصري

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقاً لديه.

وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.

أسرة على سالم

وأشارت المصادر إلى أن أسرة على سالم تريد حضور محامى مصرى الجلسة المقبلة المقرر لها 26 ديسمبر، لأن الجلسة تم تحديدها للمرافعة عن على سالم وتقديم المذكرات الدفاع، مشيرة إلى أن أسرة على سالم تقدمت بطلب للسفارة المصرية وهى بدورها رفعته للقسم القنصلى بالخارجية القطرية ولكن لم يردوا عليها وذلك منذ شهر.

محامي دولي

بدوره، أكد المستشار طاهر الخولي، المحامى الدولى، وعضو فريق الدفاع عن المهندس المصرى على سالم المعتقل فى سجون قطر، أن الاتهامات التى تم توجيهها من قبل الحكومة القطرية إلى على سالم ملفقة تماما، وليس لها أساس من الواقع وليس لها أى أساس قانونى، وذلك من خلال الاطلاع على وثيقة الاتهام المقدمة ضد على سالم، مشيرًا إلى أن وثيقة الاتهام القطرية ضد على سالم مجرد كلام هزلى، لا يمكن من خلالها الحكم ضد أى شخص، والاتهامات الموجهة له هزلية فهى محاكمة مجهول.

وقال المستشار طاهر الخولى، إن الاتهامات الموجهة إلى على سالم لا يمكن أن تكون جريمة تخابر ولا ترقى لذلك، موضحا أن جريمة التخابر تعنى الإساءة للمركز الاقتصادى والسياسى والعسكرى للدولة التى أتواجد بها وأقوم بنقل معلومات تضر بهذه الدولة وليس للشركات.

ولفت عضو فريق الدفاع عن المهندس على سالم، إلى أن الجهة المجنى عليها هى شركة وهى شركة قطاع خاص وإذا افترضنا أن على سالم فعل ذلك وفقا لوثيقة الاتهام فهى جنحة عمال وجنحة موظفين وإخلال بعقد عمل وليس قضية تخابر.

التخابر مع مصر والسعودية

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وأشار المستشار طاهر الخولى، إلى أن النيابة القطرية فى أول اتهام لها هو أنهم سعوا وتخابروا مع دولة أجنبية وهى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وكان من شأن ذلك السعى والتخابر الإضراب بمركز دولة قطر الاقتصادى على النحو الموضح بالتحقيقات، فأول كلمة فى أول حالة تدعى تدليل فى أمر الإحالة يعنى أن الأمر مجهول ولا نعرف منه ما هى الجريمة.

وكانت المصادر قالت، إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلقاً لديه.

وتابعت المصادر، أنه بحسب نص القانون القطرى يحق لمكتب المحاماة القطرى الاستعانة بمحام أجنبى من خارج قطر من أى بلد بشرط أنه يكون معترف به كمحام ببلده ويترافع أمام القضاء ببلده، ويشترط أيضا موافقة وزير العدل القطرى على الطلب.

القصة كاملة

رصد القصة بالكامل، منظمة ماعت لسلام وتنمية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الواقعة تطرقت لها عدة صحف خليجية، التى أكدت اختفاء المهندس المصري علي سالم مؤسس الجزيرة الرياضية، فعلى الرغم من أنه أحد المساهمين بقوة في منصة قطر الشيطانية إلا أنه نال من الشر جانب، واصفة ما فعلته قطر تجاه المهندس المصرى بالبلطجة التى يمارسها النظام القطرى خارج إطار القانون.

ساهم في بناء الجزيرة

كما كشفت تقارير إعلامية خليجية، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق طالب بانتداب المهندس المصري على سالم ليساهم في بناء الجزيرة، وحقق المهندس المصري إنجازات للجانب القطري، إلا أنه بعد العديد من السنوات، اختفى المهندس المصري فى ظروف غامضة بعد أن تم اعتقاله من قبل السلطات القطرية.

اختفى بعد ايام من نكريمه

ولفتت التقارير الإعلامية الخليجية، إلى أن الأوضاع كانت مستقرة حتى تم افتتاح الجزيرة الرياضية في نوفمبر 2018، حيث تم تكريمه ثم اختفى بعد أيام قليلة، حيث اعتقلت قطر المهندس المصري، بعد أن كشف عن رغبته في مغادرة قطر وترك الجزيرة والعودة إلى مصر، حيث إن هذا سبب كافي لقطر لكي تلقي القبض على المهندس وتسجنه وتمنع أسرته من السفر بلا إنسانية.

معارض قطري

وفى وقت سابق قال المعارض القطرى، جابر المرى، إن حكومة قطر قامت باعتقال 2 من المواطنين المصريين منذ حوالى 7 أشهر وهم الآن رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة.

وأضاف المعارض القطرى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": تلقى أبناء قبيلة الغفران القطرية دعوات من منظمات أوروبية و أمريكية و كندية لطرح قضية حقوق القبيلة في قطر أمام الرأي العام الغربي.

وتابع المعارض القطرى، أن حكومة تميم تنازلت عن سيادتها و وطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية لحماية أسرة العاق – فى إشارة إلى حمد بن خليفة أمير قطر السابق - و ضمان بقائهم في سدة الحكم لموطني قطر ، لكن ترقبوا تحركات اسرة آل ثاني الكرام و الأحرار من القطريين.

كما أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أدانت اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين "علي محمد سالم، وليد عبد العزيز"، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسريا منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم.

الإعلان عن مكان احتجازه

وطالبت المنظمة السلطات القطرية بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما.

وكانت السلطات القطرية قد ألقت القبض على المصريين الاثنين "علي محمد سالم"، و"وليد عبد العزيز" العاملان في قناة "بي إن سبورت" منذ 7 أشهر دون الإعلان عن السبب وراء ذلك، أو التهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.