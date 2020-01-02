الأردن يتلقى أول إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل

لفتت شركة ​الكهرباء​ الوطنية ​الأردن​ية "نيبكو" الى إن "نوبل إنرجي، التي مقرها ​تكساس​، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز ال​إسرائيل​ي إلى الأردن".

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات ​دولار​ في 2016، كما نقلت وكالة "​رويترز​".

ولفتت وكالة "رويترز" الى انه جاء في بيان الشركة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية الى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

واضافت "رويترز": "بموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أميركي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في ​البحر المتوسط​"، لافتة الى أن "الاتفاق يواجه معارضة في الأردن حيث يعتبر كثيرون إسرائيل عدوا"، مشيرة الى أن "ناشطين وبرلمانيين ينشطون على ​الحكومة​ لسنوات من أجل إلغاء الصفقة دون جدوى".