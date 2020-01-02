سلامي: لو كان الحظر الإقتصادي مفروضا على أميركا لإنهارت بالتأكيد

شدد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، على أن "إيران اليوم قوه فاعلة ومؤثرة ورائدة ومدافعة مقتدرة عن المظلومين، يحترمها الجميع ويدركون دورها في المعادلات المعقدة"، مشددا على أن "إيران اليوم وفي ظل التمسك بالإسلام والولاية، قادرة على التغلب على القوى الكبرى ودحرها وجعلها تفر ليس فقط من امام إيران بل في كل بقاع المسلمين".
وفي كلمته في الحشد الكبير للتعبويين في مدينة اهواز، اعتبر أن "الصمود في الحرب الاقتصادية امرا صعبا وان غالبية الدول غير قادرة على ذلك"، مشيرا الى أنه "لو كان هذا الحظر مفروضا على أميركا لإنهارت بالتأكيد إلا ان إيران صمدت بشموخ وتمكن شبابها في ظل حنكة القيادة ووعي الشعب من الدخول الى اجواء العلم والتكنولوجيا المتطورة وتصنيع اكثر الاجهزة والمنظومات تطورا".
وأضاف: "اننا وفي ظل الحظر ادركنا قدراتنا في جميع الاصعدة سواء الدفاعية او الصناعية او الاعمارية او التقنية، اذ حققنا منجزات مذهلة وحولنا تهديدات وفتن العدو الى فرص وهو الامر الذي سارع في تعزيز استقلال الشعب الايراني".
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