زعيم كوريا الشمالية يزور ضريحي والده وجده بعد تحذيره واشنطن

اشارت وكالة "يونهاب" الى أن "زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​، زار ضريحي جده ووالده في أول نشاط علني له هذا العام، بعد أن هدد بالكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" لإجبار ​واشنطن​ على رفع العقوبات القاسية عن بلاده".

ولفتت الوكالة الى إن هذه الزيارة جاءت بعد أن هدد بـ "سلاح استراتيجي جديد" في ​المستقبل​ القريب خلال اجتماع نادر لمدة أربعة أيام ل​حزب العمال​ الحاكم عقد حتى آخر يوم 2019"، مشيرة الى انه "بعد نشر وسائل الإعلام الرسمية هذه التصريحات، لم يلق كيم خطاب ​العام الجديد​".

وكانت كوريا الشمالية قد هددت باتخاذ "مسار جديد" إذا فشلت ​الولايات المتحدة​ في تقديم تنازلات ورفع العقوبات عنها ولو جزئيا لدفع عملية نزع ​السلاح النووي​ المتوقفة قبل نهاية عام 2019، مما أثار مخاوف من أن الشمال سيتخلى عن الدبلوماسية تماما ويعود إلى تطوير برامجه النووية والصاروخية.