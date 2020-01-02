اشارت وكالة "يونهاب" الى أن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، زار ضريحي جده ووالده في أول نشاط علني له هذا العام، بعد أن هدد بالكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" لإجبار واشنطن على رفع العقوبات القاسية عن بلاده".
ولفتت الوكالة الى إن هذه الزيارة جاءت بعد أن هدد بـ "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب خلال اجتماع نادر لمدة أربعة أيام لحزب العمال الحاكم عقد حتى آخر يوم 2019"، مشيرة الى انه "بعد نشر وسائل الإعلام الرسمية هذه التصريحات، لم يلق كيم خطاب العام الجديد".
وكانت كوريا الشمالية قد هددت باتخاذ "مسار جديد" إذا فشلت الولايات المتحدة في تقديم تنازلات ورفع العقوبات عنها ولو جزئيا لدفع عملية نزع السلاح النووي المتوقفة قبل نهاية عام 2019، مما أثار مخاوف من أن الشمال سيتخلى عن الدبلوماسية تماما ويعود إلى تطوير برامجه النووية والصاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يزور ضريحي والده وجده بعد تحذيره واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.