ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أندونيسيا إلى 18 قتيلا

أعلنت السلطات الأندونيسية ان حصيلة ​الفيضانات​ التي ضربت منطقة ​جاكرتا​ وتسببت بها أمطار غزيرة هطلت ​ليلة رأس السنة​ ارتفعت إلى 18 قتيلا.

وأدت ​الأمطار​ الغزيرة إلى انهيارات أرضية كما غمرت ​المياه​ عددا كبيرا من الأحياء، مما اضطر عشرات آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم والإقامة في ملاجئ مؤقتة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حصيلة الضحايا هي 21 ما بين قتيل ومفقود.