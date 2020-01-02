قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم المروحية، وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.
وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل رئيس الأركان التايواني في اثر هبوط المروحية التي كان على متنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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