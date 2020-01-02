أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن منخفضا جوّيا متمركزا جنوب ​اليونان​ يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى صباح يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تكون غزيرة أحيانا واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط ​الثلوج​ اعتباراً من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق. (نحذر من سلوك ​الطرقات الجبلية​ و الانجرافات بالتربة)

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال، تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد تشتد الرياح لتصل لحدود ال ٧٥ كلمس ويرتفع موج البحر لحدود الثلاثة امتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق ( نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة و سلوك الطرقات الجبلية )

كما توقعت ان يكون السبت غائما وممطرا تكون غزيرة احيانا خاصة في ​الجنوب​ و تكون مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد تشتد الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب ٣ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 م ويلامس ليلاً ال 900 متر المرتفعات الجنوبية والداخلية.