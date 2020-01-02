النشرة: المتظاهرون أقفلوا مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن إعادة فتح مستديرة زحلة عند مستديرة المنارة مع إستمرار قطع أوتوستراد المدينة. وفي السياق نفسه، ‏أقفل المتظاهرون ​مركز المعاينة الميكانيكية​ في زحلة وأخلوا الموظفين من مكاتبهم.

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