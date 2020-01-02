نبيل نقولا لرياض سلامة: ماذا فعلت بأموال اللبنانيّين؟

توجه النائب السابق ​نبيل نقولا​، إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، سائلا: " ‏حضرة حاكم مصرف لبنان ماذا فعلت بأموال اللبنانيّين؟ وهل أنت خاضع أيضا لمئة دولار في الأسبوع، وهل هذا المبلغ كافٍ لقضاء عطلة الأعياد في ​باريس​؟ أين هي لجنة الرقابة على ​المصارف​؟ ولِمَ ​الدولار​ مفقود في المصارف، ومتوفّر لدى الصرّافين؟ ولماذا الفرق شاسع في سعر صرفه؟".

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