أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه في إطار مكافحتها لعمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للمراقبة المكثّفة التي قامت بها قوة خاصة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جرى الاشتباه بسيارة من نوع "هيونداي توكسون" مسروقة، وذلك خلال انتقالها من محافظة جبل لبنان الى البقاع. ومن خلال كمين محكم نصبه عناصر القوة في محلة الفرزل تمكنوا من توقيف السارق، وذلك بعد أن أقدم على مقاومتهم شاهراً قنبلة يدوية في وجههم، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وانتزاع القنبلة من يَديه وتكبيله، وتبين انه يدعى: _ ع. ج. (مواليد عام 1984، لبناني) بتفتيش السيارة، جرى ضبط أدوات تُستخدم في عمليات السرقة. بالتحقيق معه، اعترف أنه أحد أفراد عصابة سرقة سيارات، نفّذت عدد كبير من عمليات السرقة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان. وان كان يعمل على نقل السيارات المسروقة الى بلدة بريتال البقاعية، ومنها الى داخل الأراضي السورية، كما اعترف بتعاطي مادة الهيرويين. أودع مع المضبوط المرجع المختص، بناء على اشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف أحد أفراد عصابة سرقة سيارات وضبط سيارة مسروقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.