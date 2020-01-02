توقيف أحد أفراد عصابة سرقة سيارات وضبط سيارة مسروقة

أعلنت المديرية العـامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه في إطار مكافحتها لعمليات سرقة السيارات على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجةً للمراقبة المكثّفة التي قامت بها قوة خاصة من ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، جرى ​الاشتباه بسيارة​ من نوع "هيونداي توكسون" مسروقة، وذلك خلال انتقالها من ​محافظة جبل لبنان​ الى ​البقاع​. ومن خلال كمين محكم نصبه عناصر القوة في محلة ​الفرزل​ تمكنوا من توقيف السارق، وذلك بعد أن أقدم على مقاومتهم شاهراً ​قنبلة يدوية​ في وجههم، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه وانتزاع القنبلة من يَديه وتكبيله، وتبين انه يدعى: _ ع. ج. (مواليد عام 1984، لبناني) بتفتيش السيارة، جرى ضبط أدوات تُستخدم في عمليات السرقة. بالتحقيق معه، اعترف أنه أحد أفراد عصابة سرقة سيارات، نفّذت عدد كبير من عمليات السرقة ضمن محافظتي ​بيروت​ وجبل لبنان. وان كان يعمل على نقل السيارات المسروقة الى ​بلدة بريتال​ البقاعية، ومنها الى داخل ​الأراضي السورية​، كما اعترف بتعاطي مادة الهيرويين. أودع مع المضبوط المرجع المختص، بناء على اشارة ​القضاء​.

