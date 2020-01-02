داخلية تركيا: اعتقال عدد من الأشخاص بإطار تحقيق بملابسات مرور كارلوس غصن

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ اعتقال عدد من الأشخاص في إطار تحقيق بملابسات مرور رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ عبر ​تركيا​ متوجها إلى ​لبنان​.

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