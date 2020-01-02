رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "من يريد أن يُسمع صوته، فليستمع إلى صوت الناس. الناس مستاءة من قطّاع الطرق المعتدين على حرية تنقلها، وكفرت بهم وبتماديهم في أخذ البلد إلى الفوضى والمجهول". واعتبر انه "ليس هكذا تحقق المطالب وتحصّل الحقوق، فإلى متى وإلى أين؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: من يريد أن يُسمع صوته فليستمع إلى صوت الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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