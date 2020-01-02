عملية إغاثة واسعة بعد اندلاع حريق جديد في نيودلهي









اسماء السيد - نيودلهي: انهار مصنع في نيودلهي الخميس على إطفائيين كانوا يحاولون السيطرة على ثالث حريق كبير يضرب العاصمة الهندية خلال أقل من شهر، كما أفاد مسؤولون.

وأصيب 12 شخصاً، غالبيتهم من رجال الإطفاء بجروح، فيما بقي أحدهم عالقاً لسبع ساعات في مصنع للبطاريات، بعد الاعلان عن الانذار من الحريق، وفق متحدث باسم خدمات الطوارئ.

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ووضعت أجهزة الطوارئ في حالة استنفار خاصة بعد سلسلة كوارث خطيرة في الأسابيع الأخيرة. وقتل 43 شخصاً في حريق ضرب مصنعاً للحقائب في 9 ديسمبر، فيما قتل 9 آخرون في حادث آخر.

تمت تعبئة أكثر من 150 إطفائياً لمكافحة حريق في مقاطعة بيراغارهي في نيودلهي بعد إعلان حالة الإنذار فجر الخميس. وأفيد عن ارتفاع ألسنة النيران إلى أكثر من عشرة أمتار.

كان الإطفائيون يحاولون السيطرة على حريق في داخل المصنع حين وقع انفجار في جزئه الخلفي الذي انهار مطلقاً أدخنة سوداء سامة. وغالباً ما تندلع حرائق في الهند، نظراً الى ضعف التخطيط المدني في البلاد، والتراخي في إنفاذ قواعد السلامة.

