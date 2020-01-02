إمبراطور اليابان يتمنى عامًا من دون كوارث طبيعية









اسماء السيد - طوكيو: عبّر امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو الخميس عن تمنياته بعام لا يشهد كوارث طبيعية، وذلك في أول كلمة له منذ اعتلائه العرش أمام عشرات آلاف المهنئين بالعام الجديد.

خاطب ناروهيتو الجموع قائلا "يسرني أن أحتفل بالعام الجديد معكم"، فيما كان العديد منهم يلوّحون بأعلام يابانية ويهتفون "بنزاي" أي "يعيش".

أضاف الامبراطور البالغ 59 عاما وإلى جانبه الامبراطورة ماساكو "ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق لأن العديد من الأشخاص لا زالوا يعيشون حياة صعبة بسبب الاعاصير والأمطار الغزيرة في العام الماضي". وقال "آمل أن تكون هذه السنة طيبة وتنعم بالأمان من دون أي كوارث طبيعية".

Advertisements

في الشهر الماضي زار الامبراطور وزوجته مواطنين في مناطق شمال شرق اليابان اجتاحها الاعصار القوي هاغيبيس في أكتوبر، والذي أودى بأكثر من 80 شخصا وألحق أضرارا هائلة بالبنية التحتية.

حضر الاحتفال بالعام الجديد أيضا أكيهيتو، والد ناروهيتو، الذي أصبح أول امبراطور ياباني يتخلى عن العرش في نحو قرنين، عندما تنحى في 30 أبريل بعد حكم استمر ثلاثة عقود. واعتلى ناروهيتو العرش رسميًا في أكتوبر أمام ملوك وقادة من أنحاء العالم.

يفتح القصر المركزي في طوكيو الذي تحيط به جدران من الحجر والخنادق، أمام العامة مرتين في العام، الأولى في عيد الامبراطور والثانية في رأس السنة، عندما يستقبل الامبراطور وعائلته المهنئين. وسيطل الامبراطور أربع مرات خلال اليوم من شرفة القصر.

