6 توصيات لمؤتمر بورسعيد الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر محافظة بورسعيد الثاني لذوي الاحتياجات الخاصة، المقام تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، اليوم الخميس، 6 توصيات للمؤتمر، الذي نظمه فرع ثقافة بورسعيد على مدى يومين بمكتبة مصر العامة، برئاسة الدكتور عبد الستار شعبان سلامة، وأمين عام المؤتمر الدكتورة تغريد رضا.

وأوصى المؤتمر بتنفيذ دورات لموظفي المؤسسات الحكومية لتعليم لغة الإشارة، وعمل لافتات إشارة بأماكن تردد المعاقين الصم، وتنفيذ دورات حرفية لهم، وإنشاء صندوق تابع للمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة للمعاقين، وإصدار تشريعات لخدمتهم ومواجهة مشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتمكينهم من الحياة السليمة.

إضافة إلى التأكيد على دور الدولة في توفير الخدمات للمعاقين بالمجان أو بأجور رمزية، كالمواصلات العامة، والمحلات، والأندية الرياضية والاجتماعية.