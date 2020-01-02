وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة استعداد منظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

وصلت إلى مطار الأقصر الدولي صباح اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في إطار جولة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ومن المقرر أن تزور وزيرة الصحة مستشفى العديسات الجديد، والوحدات الصحية بـ"المريس، وأرمنت، والحبيل، والقرنة، والبعيرات، والطارف، والكرنك، والزناقطة".

وتختتم وزيرة الصحة جولتها بتفقد مستشفى الأقصر العام، وعقد لقاء مع قيادات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لبحث آخر استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.