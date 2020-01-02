باكستان ترفض تصريحات قائد الجيش الهندي بشن ضربات وقائية

أعربت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، عن رفضها لتصريحات قائد الجيش الهندي الجديد الجنرال "مانوج موكوند نارافان" بشأن شن ضربات وقائية عبر خط المراقبة في ولاية "جامو وكشمير" المتنازع عليها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
في بيان نقلته قناة "سماء تي في" الباكستانية - تصريحات قائد الجيش الهندي الجديد بأنها تعد "غير مسؤولة"، مشيرة إلى أنه يجب ألا يكون هناك "شك في عزم باكستان واستعدادها لإحباط أي تحرك هندي عدواني داخل أراضيها أو في ولاية أزاد جامو وكشمير".
ووصفت المتحدثة باسم الوزارة "عائشة فاروقي" -
وقالت فاروقي إن باكستان ستواصل المساهمة في جميع الجهود الرامية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها على الرغم من استفزازات الهند.
وكان نارافان قد قال أول أمس الثلاثاء عقب توليه منصبه إن الهند تحتفظ بحقها في شن ضربة وقائية ضد مصادر الإرهاب.
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