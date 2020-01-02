مصرع رئيس أركان الجيش التايواني و7 آخرين في حادث تحطم مروحية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، مصرع رئيس أركان الجيش التايواني، شين يى مينج، و7 أشخاص آخرين، في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك"،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
التايوانية شيونج هوجي عقد مؤتمرًا صحفيًا أكد فيه وفاة رئيس الأركان في هذا الحادث.
ذكرت صحيفة (أبل دايلي) الصادرة في تايوان -في نسختها الإنجليزية- أن قائد القوات الجوية
وكان على متن المروحية 13 شخصًا، تم تأكيد مقتل 8 أشخاص، بمن فيهم رئيس الأركان، في حين تم إنقاذ 5 أشخاص.
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